Pablo Mouche: Esperamos que el domingo ante la UC la cancha explote

El delantero argentino de Colo Colo, Pablo Mouche, aseguró que espera un gran marco de público para el clásico de este domingo ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, válido por la quinto fecha del Campeonato Nacional.

Al respecto, el atacante dijo en conferencia de prensa que ante los universitarios "espero una cancha llena, no espero otra cosa. La cancha explotó en el partido con la U. de Conce. Además el equipo está bien, tiene una identidad y la gente está identificada con el equipo. Creo que la gente va a venir y esperamos que la cancha explote".

Sobre la lesión que arrastra y su posible presencia en el duelo ante los "cruzados", el trasandino afirmó que "físicamente estoy mejorando día a día, evolucionando de la molestia que me impidió estar ante Cobresal. Estamos trabajando para intentar llegar al partido".

A su vez, Mouche se refirió a la importancia que tienen para el equipo Esteban Paredes y Jorge Valdivia, quienes no han podido jugar por problemas físicos. "Es bueno tenerlos en todos los partidos, son jugadores importantes, de calidad, de experiencia y jerarquía. Siempre los queremos tener de nuestro lado", apuntó.

Al ser consultado por si cree que el "Tanque" podrá jugar ante los de la "franja", el ex Boca Juniors indicó que "a Esteban (Paredes) lo veo bien, obviamente no fue una lesión normal, estuvo bastante tiempo afectado. Es progresivo, está volviendo pero si va a jugar o no es una pregunta para el entrenador".

El partido es el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Monumental.