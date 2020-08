Pablo Mouche: Mi contrato termina en diciembre, pero la prioridad será escuchar a Colo Colo

El argentino Pablo Mouche, delantero de Colo Colo, habló sobre su futuro en el club y pese a manifestar su deseo por volver algún día a Boca Juniors, aseguró que la prioridad a final de año será escuchar a la dirigencia de Blanco y Negro para una futura renovación.

"En diciembre se me termina el contrato y no sé qué va a suceder, pero la prioridad será escuchar a Colo Colo, porque estoy feliz acá. Pero si eso no pasa buscaré otro rumbo y Boca siempre será bienvenido, sería una felicidad enorme", declaró Mouche a TyC.

Mouche sostuvo que Boca "fue el club que me hizo conocido y en el que pasé hermosos momentos de pasión y de títulos ganados. Pero si hoy digo que me gustaría volver, le estaría faltando el respeto a la gente de Colo Colo y estoy muy bien".

El jugador de 32 años también comentó cómo vivió la pandemia del Covid-19 en nuestro país, remarcando que hubo "nerviosismo e incertidumbre" por las cuarentenas: "En un momento se decía que volvíamos a entrenar en mayo y se fue postergando", recordó.

Finalmente, Mouche contó que el fin de semana el club llegó a la Fase 3 en el regreso de los entrenamientos y pronto trabajarán "como en un partido".

"El día sábado no hicimos fútbol por ser primer día, aún tenemos que adaptarnos en fútbol reducido de forma progresiva, acostumbrarse al espacio. A mitad de semana ya podríamos entrenar 11 contra 11 para retomar ese ritmo y continuidad de juego para después volver a la competencia oficial", sentenció.