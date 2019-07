Pablo Mouche y los tres goles de Gabriel Costa: Espero que esto le sirva para tener más confianza

Pablo Mouche respaldó completamente a su compañero Gabriel Costa, luego de las constantes críticas que recibió en el primer semestre por llegar como refuerzo estrella de Colo Colo y quedar en deuda respecto a los goles. Para el ex Boca Juniors, su compañero de ataque tiene "mucha calidad" y ello se vio reflejado con la tripleta que le marcó a AC Barnechea durante el fin de semana.

"Nosotros sabemos lo que es Gabriel, la calidad que tiene, todo jugador tiene su proceso de adaptación, unos más rápidos que otros, pero él tiene mucha calidad. Los dos podemos jugar tanto por derecha como por izquierda, alternamos, y espero que esto le sirva a él (los tres goles) para tener más confianza, para arrancar el segundo semestre de otra forma y ayudar al equipo que es el objetivo de todos", le dijo el argentino a Fox Sports Chile.

Hace poco se supo del interés de clubes de Bélgica y Turquía para fichar a Mouche, uno de los jugadores con mejor rendimiento en el "popular" durante el primer semestre. El delantero ha sido una pieza clave en el esquema de Mario Salas, por lo que su posible partida generó preocupación en la hinchada del "popular". Este miércoles, sin embargo, el mismo jugador aclaró que su futuro está ligado al "Cacique", cuadro con el que espera llegar al éxito en el Campeonato Nacional.

"Por ahora estoy acá", confirmó, y sobre las ofertas dijo que "trato de no meterme mucho, es algo que no me gusta y yo siempre dije que acá en Colo Colo estoy bien y contento, cómodo, y de las otras cosas no me gusta hablar mientras tenga la cabeza puesta acá".

A mediados de junio, Mouche sufrió un desgarro que le impidió ser parte de la pretemporada de Colo Colo. Esta semana, según el mismo jugador, un examen arrojó que la herida sanó por completo y que también desapareció la inflamación. Por ello, espera ponerse rápidamente a punto con tal de estar disponible para el inicio de la segunda vuelta del Campeonato Nacional.

Sobre el actual rendimiento del equipo, Mouche destacó la "excelente pretemporada que hicieron", lo que se vio reflejado en el contundente triunfo por 3-0 sobre AC Barnechea por la Copa Chile. Así, espera que "este domingo cerremos la llave para luego pensar en el Campeonato, que es nuestro objetivo principal".

La salida de Pavez

Durante el receso del fútbol chileno, la venta de Esteban Pavez a un cuadro Emiratos Árabes Unidos generó una importante fuente de ingresos a Blanco y Negro, sin embargo, despotenció el esquema titular de Mario Salas. El ex Boca Juniors confirmó que se fue una parte importante del plantel, aunque también señaló que Carlos Carmona está capacitado para cubrir su puesto con la misma categoría.

"Era fundamental en el esquema, pero tenemos a Carlos Carmona que está allá atrás y lo hizo muy bien en los últimos dos partidos, solo darle rodaje, es un jugador internacional que estuvo en la selección de Chile, sabemos lo que nos puede dar y puede cumplir de la misma forma lo que estaba haciendo Esteban", dijo.