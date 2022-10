El ex delantero de Colo Colo Pablo Solari anunció en la presentación del triangular que jugará River Plate con los albos y Real Betis, que no podrá asistir a la celebración del título del Cacique, aunque aseguró que sólo recibió la invitación del capitán Gabriel Suazo. "La única invitación que recibi fue del capitán (Suazo), pero lamentablemente por motivos personales no podré ir. Pude ver el inicio (del partido contra Coquimbo), y después del partido de Racing me enteré del título y tomé mi celular para felicitar a mis ex compañeros", dijo.