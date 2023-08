Palacios y la jugada reclamada como penal: Fue una falta clara y por desgracia el árbitro no la vio

El atacante de Colo Colo Carlos Palacios fue protagonista de una de las polémicas que dejó el duelo ante la UC en Santa Laura por la final de ida de la Zona Centro Norte de Copa Chile, situación de la que el mismo jugador se refirió lamentando la decisión del árbitro Francisco Gilabert.

Fue sobre los 63' minutos de juego que Palacios fue derribado por Nicolás Peranic al pincharle un balón en el área de la UC cayendo ante el evidente contacto y reclamando penal, pero ni Gilabert ni el juez de línea que corría por esa banda advirtió la jugada como infracción.

Por esto, Palacios señaló tras el encuentro que: "Fue algo sorpresivo para mi porque vi que Peranic no agarraba la pelota, se la pincho y siento que me agarra el pie y no me deja ir por el balón. Siento que fue una falta clara y desgraciadamente el árbitro no la vio".

"Fue un poco sorpresivo también que la UC no saliera a proponer tanto y que jugaran más directo, pero son estrategias y quizás para ellos era lo necesario en el partido", añadió sobre el trámite del encuentro que terminó sin goles.

