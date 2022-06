"Para mí Colo Colo es lo más importante": Gabriel Suazo explicó dichos por posible salida de Solari

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, aclaró los dichos que hizo hace algunos días sobre una posible salida de Pablo Solari del club, refiriéndose a que algunas personas malentendieron su postura al respecto.

El pasado miércoles, el lateral izquierdo de los albos hablaba con ESPN Chile sobre los intereses del América de México por llevarse al "Pibe", instancia en la que indicó que si bien el club albo es muy importante, el quería lo mejor para el argentino.

Así, esas palabras hicieron eco en algunos hinchas del "Popular", que no se tomaron de mejor forma las declaraciones, y por ello es que el mismo Suazo se expresó este viernes en redes sociales para hablar nuevamente de los hechos.

Desde su Instagram, explicó que: "En ningún momento dije que Pablo (Solari) o cualquier jugador esté por encima de Colo Colo. Jamás, porque jamás será así. Colo Colo siempre será lo más importante en cualquier lugar, porque es el más popular y grande de Chile, esté quien esté".

"Me preguntaron por un tema en particular por lo que estaba viviendo Pablo. En base a eso fue mi respuesta, comenté que para mí lo más importante es mi familia y amigos, quiero que triunfen y les vaya bien, sea donde sea. Si Pablo ve con buenos ojos partir, quedarse o lo que sea, estaré con él. Es mi amigo y quiero lo mejor para él, que cumpla su sueño", agregó.

Para finalizar, Suazo mencionó que: "Quería aclararlo porque no me gusta que queden dudas o comentarios que la verdad, no me representan. Espero que me disculpen por quizás no expresarme de la mejor forma y que no todos me pudieran entender".