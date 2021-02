Paredes, Fernández, Valdivia, Barroso y otros cuatro jugadores no siguen en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó este jueves que los experimentados jugadores Esteban Paredes, Matías Fernández, Jorge Valdivia y Julio Barroso no segurián en Colo Colo luego que expiraron sus contratos tras la definición por la permanencia.

Además de ellos, tampoco estarán en el plantel en la próxima temporada Carlos Carmona, Miguel Pinto, Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde.

"Les damos las gracias, conversé con varios de ellos, con el primero que hablé fue con Esteban, quería una conversación personal con él, hablé por teléfono y le expliqué en lo que estábamos, tiene las puertas abiertas para continuar en el club en otro tipo de área. Lo mismo con Matías Fernández, siendo embajadores o en el ára deportiva", dijo el timonel del cuadro "popular".

"Es una decisión fuerte que nos duele tomar, porque hay muchos de ellos referentes que han entregado mucho a esta institución", agregó Mosa.

"Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión tan radical por la conformación del equipo que queremos para el año 2021", continuó el máximo dirigente del "Cacique", quien igualmente afirmó que no dará un paso al costado.

"Yo sigo siendo el presidneyte, me voy a mantener hasta que la junta de accionistas diga lo contrario, he estado acá este año durísimo, he dado la cara permanentemente en los momentos más complicados", insistió.