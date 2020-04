Patricio Yáñez: Siento que en Colo Colo hicieron el loco

El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena Patricio Yáñez criticó duramente tanto al plantel de jugadores albos como a la dirigencia de Blanco y Negro luego de que no se llegara a un acuerdo en la negociación por rebaja de sueldos.

"Siento que hicieron el loco. En una situación tan sensible, dirigentes y jugadores debieron salir fortalecidos como pasó con la U, Everton o Iquique. Las señales de quiebre fueron un verdadero papelón. Entiendo a los jugadores, entiendo que quieran la devolución de todo el dinero, pero atendiendo a la situación, no les quedaba otra. Blanco y Negro debió tener mejor manejo, un liderazgo que le permitiera dejar satisfecho a los jugadores", dijo el ex jugador en diálogo con El Mercurio.

"Todavía pueden retomar el diálogo, independiente de las acciones que haya tomado, Mosa ha sido un presidente cercano al jugador y ha pedido recursos en beneficio de los jugadores", añadió esperanzado.

No obstante, Yáñez aclaró que si Colo Colo ve necesario acogerse a la Ley de Protección del Empleo, debe hacerlo dado que la legislación "está para utilizarse"

"Colo Colo, entiendo, solo recibe lo del CDF y eso no cubre el costo mensual de, creo, 1.150 millones de pesos. Es una medida transitoria y si los clubes la pueden utilizar, corresponde. No hay que hacer distinciones. El futbolista paga impuestos, tiene isapre, cotiza, es un trabajador más", explicó.