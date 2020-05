Pinto, Insaurralde y Mouche negociaron con Mayne-Nicholls en la Dirección del Trabajo

Esteban Paredes lideró al plantel, pero no participó directamente en el diálogo con los representantes de ByN.

Este lunes se llevó a cabo una nueva reunión de mediación entre Blanco y Negro y los jugadores de Colo Colo, realizada por primera vez de forma presencial en la Dirección del Trabajo. Terminó sin acuerdo entre ambas partes, con Harold Mayne-Nicholls por la concesionaria y los jugadores Miguel Pinto, Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde representando al plantel en la negociación directa.

Según averiguamos en Al Aire Libre PM, en las oficinas de la Dirección del Trabajo habían tres salas: Una para la directiva, otra para los jugadores y la última para Valentina Morales, directora de la entidad gubernamental.

La directiva de ByN estaba representada por Manye-Nicholls, el gerente Alejandro Paul y el abogado Francisco Moya; los jugadores eran seis: Esteban Paredes, Matías Zaldivia, Julio Barroso, Pinto, Mouche e Insaurralde.

Por cada punto en discusión, se reunían tres representantes por sector en la sala con Morales. Por Colo Colo fueron Pinto, Mouche e Insaurralde. Por ByN, los tres dirigentes mencionados.

Se planteaban los puntos a negociar y las partes se tomaba un tiempo para conversar en su respectiva sala y luego volver plantear su propuesta.

La negociación no fue fructífera. Los jugadores manifestaron estar de acuerdo al descuento de 50 por ciento para los sueldos más altos, plantearon no cobrar premios de torneos internacionales, y se mostraron flexibles a una devolución extendida en los años venideros, pero no cedieron en el reembolso total de sus descuentos salariales.

Desde el lado de Blanco y Negro, la postura clave del reintegro salarial parcial sigue como punto base de la negociación. Más allá de haber reiterado la alternativa de organizar partidos para generar recursos.

La ausencia de Aníbal Mosa en las mediaciones sigue siendo un tema importante para el plantel. Y las críticas de Paredes a Mayne-Nicholls finalizada la reunión lo reflejan.

Este miércoles debería ocurrir un último acercamiento antes de llegar a la etapa de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo.