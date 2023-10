Quinteros defendió a Falcón: Todos han dicho palabras por ahí, al aire o donde sea

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, defendió al zaguero uruguayo Maximiliano Falcón por la denuncia que realizó en su contra el juez José Cabero, luego que insultó al guardalíneas Wladimir Muñoz en el partido contra Cobreloa de Copa Chile.

"Todos, incluidos entrenadores y jugadores, si pones a leer la boca de muchos después que termina el partido, en algún momento han dicho palabras por ahí al aire o donde sea", sostuvo en conferencia de prensa.

Quinteros agregó que "terminó el partido y lo que sucedió, sucedió; no creo que tengamos que buscar videos de toda la gente que juega".

El DT anticipó el próximo partido contra Palestino y sostuvo que "vamos a enfrentar a uno de los tres o cuatro equipos que mejor juegan en el fútbol chileno, ahí está Colo Colo, Coquimbo, Palestino, etcétera. Cobresal, a su manera. Nos va a exigir al máximo para sacar un buen resultado".

"Palestino se puede meter en cualquier momento, ojalá después del partido nuestro", indicó sobre el desenlace del torneo, agregando igualmente que "no creo que todos los equipos ganemos todos los puntos, como venimos desde atrás tenemos que pensar en que los rivales van a pensar puntos y jugar para ganar todos los partidos y ojalá podamos conseguir los tres puntos ante un gran rival".

Habló acerca del atacante Darío Lezcano, de quien sostuvo que "no ha sido tenido en cuenta en estos partidos porque se tiene que poner bien, mejorar, estuvo lesionado unos días, ahora está entrenando normal, está a disposición y cuando esté en condiciones de ser convocado, será convocado".

En lo que se refiere a la final de Copa Chile, agendada para el 20 de diciembre, expuso que "la opinión de todos es que esperar 10 días o más después de terminar el campeonato para jugar una final es mucho tiempo".

"Hoy estoy enfocado en cada partido, trabajando al cien, muy contento y feliz. No tengo apuro para hablar, la dirigencia tampoco. Nos vamos a sentar pronto, no sé cuándo, para continuar o para no. Ninguna de las dos partes tenemos apuro, estamos bien. Eso se va a solucionar antes de fin de año", cerró, hablando de su posible renovación.