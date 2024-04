Quinteros disparó con todo contra Darío Lezcano: No juega ni en un equipo chico de Paraguay

El director técnico argentino-boliviano Gustavo Quinteros recordó su paso por Colo Colo y tuvo fuertes palabras para el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien lo culpó por su mal paso en el "Cacique".

Hace algunos meses, Lezcano dijo tras su salida de los "albos": "Me perjudicó. Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo? Yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí".

Sobre esto le preguntaron a Quinteros en una entrevista en TNT Sports: "Me da risa, porque en todos los lugares en los que estuve puedo volver. Los jugadores a alguien tiene que echarle la culpa por no jugar, hay algunos que se la bancan y otros que dicen cualquier cosa".

"Este jugador no juega ni en un equipo chico de Paraguay, entonces no estaba para jugar (en Colo Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián. Pero, para qué hablar estas cosas. No me afectan porque lo tomo de quien viene. No le cree nadie", cerró sobre el tema.

Además, destacó en esta conversación el elogio que le dio a Damián Pizarro: "Damián es muy joven para un equipo tan grande y para darle la responsabilidad del gol. A veces la gente cree que es fácil ponerse la camiseta de Colo Colo y salir a la cancha a defenderla. Hay que recordar que debutó a los 17 años y le costó mucho... Tiene muchas condiciones y va a aprender y hará goles. Me hacía recordar mucho a Gabriel Batistuta".

Quinteros vive un dulce presente en Vélez Sarsfield, elenco en el que clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, fase en la que enfrentará a Godoy Cruz de Thomas Galdames, en Mendoza.