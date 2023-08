Quinteros: El empate fue justo porque no hubo muchas posibilidades, la más clara fue el penal no cobrado

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, repasó el empate contra Universidad Católica en la final ida de la Zona Centro Norte de Copa Chile y lamentó tanto un penal no sancionado como el discreto nivel del encuentro.

"Fue un partido trabado, con muchas pelotas divididas, muchas segundas pelotas y salidas largas. No hubo mucho juego, el rival no dejaba y cuando se pudo la cancha tampoco lo permitía, para ellos y para nosostros", expresó a la prensa.

"No hubo tanto juego asociado, nos faltó juntó más pases para poder abrir la defensa. Se defendieron muy bien, no pudimos penetrar casi nunca. Creo que el empate fue justo porque no hubo muchas posibilidades", sumó.

"La más clara fue el penal que no cobraron. Lamentablemente no lo ve ni el árbitro ni el línea. El árbitro no lo ve; nosotros lo vimos, lo vieron todos. No lo ayudan tampoco porque el línea está ahí, le tiene que decir lo que sucede. Pero bueno, ya está, ya pasó. Supongo que no habrá sido a propósito".

"El VAR hubiese ayudado al árbitro. Ya está, a veces se equivocan y perjudican a un equipo, luego a otro. Hubiese sido bueno que estuviera el VAR o que los líneas ayuden un poco más", añadió.

Respecto a los cambios en el equipo, el DT aseguró que "hemos rotado, lo han hecho bien, porque también merecen jugar. Necesito que estén motivados y con actividad. Faltó más fútbol, más llegadas, más profundidad. Intentamos, pero no pudimos. Es un partido de 180 minutos".

Para la revancha, Quinteros dijo que "vamos a intentar jugar con más llegadas, supongo que ellos también porque son un club grande que irá en busca del resultado. Ojalá podamos jugar mejor y superarlos".

Finalmente, el estratega albo fue consultado por los sondeos por Leandro Benegas desde Argentina y aseguró que "ni queremos perder un jugador, en cualquier momento levantan el nivel futbolístico; en cualquier momento el equipo los necesita y no es buena idea dejarlos ir".