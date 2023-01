Quinteros: El resultado fue exagerado, pero el rival jugó mejor y aprovechó nuestras fallas

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, analizó la goleada en contra frente a O'Higgins, evidenciando las fallas propias en un encuentro que tuvo un abultado marcador de 5-1 para los celestes.

"El resultado fue demasiado exagerado, pero vi los goles y se dio así porque perdimos la mayoría de los duelos en los costados y fuimos muy débiles en la marca. Hay que trabajar más, recuperar a los jugadores que están afuera, empezar a trabajar con todos y armar un equipo para pelear el Campeonato", dijo en conferencia de prensa.

"El rival jugó mejor y aprovechó las fallas que tuvimos para hacer los goles. Fue merecido", sumó.

"No creo que tengamos falta de gol; hicimos seis goles en dos partidos. Ese no es el problema, los jugadores que faltan ya van a llegar. Empezamos tarde la temporada y sin todos los judadores a disposición", agregó.

El DT continuó con la autocrítica: "No jugamos bien, fuimos demasiado frágiles, sobre todo en el segundo tiempo, y en el primer tiempo no generamos ocasiones claras. Este equipo tiene que generar mucho más y ser mucho más sólido defensivamente, porque no lo fuimos".

Quinteros además se refirió a posibles nuevos refuerzos en puestos claves, confiando en el trabajo con el pasar de las fechas para elevar el nivel y llegar a un punto de consolidación.

"Todavía no reemplazamos a todos los que se fueron. Hay que esperar a constituir el plantel y a partir de ahí repetir muchas veces el mismo equipo para llegar a tener un funcionamiento que nos pueda hacer protagonistas otra vez. Todavía tenemos que reemplazar a (Juan Martín) Lucero, (Óscar) Opazo y Emiliano Amor", aseguró.

"Lamentablemente esto nos golpea duro, porque tratamos de mejorar. De darle minutos a los jugadores que vinieron; preparación. Dimos un paso atrás. Tenemos que mejorar en todo sentido", cerró.