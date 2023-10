Quinteros: Es muy importante llegar a una final en una temporada difícil

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, valoró la clasificación de su equipo a la final de la Copa Chile 2023, luego de vencer este miércoles a Cobreloa por 1-0 en el Estadio Monumental.

"Para mí es muy importante llegar nuevamente a una final y más en esta temporada que ha sido complicada. No empezamos bien, primero cuando varios jugadores se fueron y después con jugadores que llegaron que no pudieron aportarle al equipo lo mejor, a algunos todavía les cuesta. Eso lo hemos solucionado con varios chicos de la cantera que hoy están muy bien", señaló en conferencia de prensa.

"Llegar a una final es muy lindo para nosotros, esperamos no solo esto sino que también llegar a la última fecha del Campeonato Nacional con opciones de ser primeros. Estamos muy enfocados en eso. Sería muy importante lograr pese a las dificultades estar cerca de llegar al título", añadió.

Sobre el duelo ante los "naranjas", el argentino-boliviano sostuvo: "Fue un partido con menos ritmo que el clásico, no pudimos imponer nuestra dinámica, generar situaciones en el primer tiempo. En el segundo tiempo el equipo mejoró mucho con la entrada de Leonardo Gil. Tuvimos más ocasiones claras. El rival tuvo una posibilidad por una falla defensiva nuestra, pero nuestro arquero respondió bien".

"Hay que tener en cuenta que jugamos un clásico, con mucho desgaste físico y psicológico, y los jugadores entraron un poco más apagados, pero nadie se lesionó, solo Maximiliano Falcón se cargó un poco", siguió en la misma línea.

Por otra parte, lamentó la expulsión de Alan Saldivia: "Lo perdimos para la final, un jugador importante y que viene jugando bastante bien, pero tenemos tiempo para prepararnos y para reemplazarlo".

También valoró la actuación de Fernando De Paul: "Tuvo una actuación excelente porque tapó un mano a mano que iba a ser difícil de remontar, después sí no estuvo tan fino en la salida de juego, él se equivocó un par de veces, pero hay que tener en cuenta que en las áreas no está en su mejor forma la cancha. Pero a mí me dan seguridad los dos arqueros y todavía no tengo decidido si él o Brayan Cortés va a atajar en la final".

Finalmente, comentó la situación de Carlos Palacios: "Tiene una lesión muscular. Difícil que llegue al partido con Palestino, si lo hace no lo va a hacer en su mejor forma, pero ahí debemos decidir si lo vamos a utilizar o no. Ojalá podamos llevar de la mejor manera del partido, después recuperar jugadores para la recta final del torneo".

Colo Colo juega este domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) ante Palestino en La Cisterna, antes de un largo receso por Clasificatorias y Santiago 2023.