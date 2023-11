Quinteros: Me preocupa hacer bien nuestro trabajo y que los rivales pierdan puntos

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, repasó el vital triunfo sobre Unión La Calera que mantuvo a su equipo vivo en la lucha por el título y abordó los trabajos de preparación para las últimas fechas.

"Lo más importante son los tres puntos. Sé que tenemos que mejorar, hay jugadores que se notaron cansados. Más allá que en el segundo tiempo no jugamos mejor, pudimos hacer los goles y ganar", dijo en conferencia de prensa, donde abordó los rumores que lo vincularon a Alianza Lima.

"Siempre hay comentarios al final de la temporada, pero todos saben que la prioridad siempre la va a tener Colo Colo, a pesar de las intenciones de otros clubes. Ahora no me preocupa, lo que me preocupa es ganar el próximo partido, seguir haciendo bien nuestro trabajo y esperar que los rivales sigan perdiendo puntos", indicó.

Retomando el análisis del juego ante los "cementeros", Quinteros declaró que "en los cambios generalmente hago lo mismo. Cuando el equipo necesita ganar o revetir saco un volante central y pongo un delantero; hoy dio resultado. Entraron Bolados y Benegas, y ellos pelean. Cuando uno mete un delantero arriesga".

También tuvo palabras para el venidero amistoso con River Plate: "Por más que sea amistoso intentaremos ganar. Vamos a enfrentar un equipo grande que plantel como para formar dos o tres planteles. Esperamos un par de días para descansar y dar un buen espectáculo".

"Tengo ganas de que contra River pueda jugar Emiliano Amor para ver si puede ir sumando minutos y agarrando confianza, en un partido igual o más difícil que uno oficial. Ojalá se pueda dar. No quiero arriesgar jugadores con molestias o fatiga, tendrán la posibilidad algunos que no estuvieron", añadió.

Colo Colo se medirá al cuadro trasandino el miércoles 15 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio "Ester Roa" de Concepción, en medio del parón por las Clasificatorias.