Quinteros: "No hacen falta muchas reuniones para llegar a un acuerdo"

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, habló en la previa de la final de la Copa Chile ante Magallanes y se refirió a su futuro en el equipo, asegurando que en la dirigencia de Blanco y Negro "saben como pienso" y que "no hacen falta muchas reuniones para llegar a un acuerdo".

"Hace tres años y tres meses que estoy acá, la dirigencia de Colo Colo sabe lo pienso, no hacen falta muchas reuniones para llegar a un acuerdo. Es un tema que pase esta final, ver si esa reunión se hace antes de viajar, o cuando esté en Argentina, no tengo problema en hacerlo, en escuchar, ver lo que el club quiere hacer y ver si soy el entrenador indicado", declaró en rueda de prensa conjunta con Mario Salas, técnico de Magallanes.

Del mismo modo, Quinteros afirmó tener una buena relación con todos los directores de Blanco y Negro, y que ellos están analizando lo que se hará el año que viene.

"No me preocupa la demora (en negociar la renovación), tal vez si hubiéramos hablado antes, yo habría dicho que esperemos, hay que esperar hasta después del partido, ojalá sea como campeón, y ver las intenciones de la dirigencia y ver el proyecto", aseveró.

En la conferencia de prensa, Quinteros también fue consultado sobre los rumores que lo sitúan fuera de Colo Colo y afirmó que es "algo normal" lo que se habla al término de cada temporada, pero que la prioridad es el club.

"Es algo normal, cuando termina la temporada, siempre hay opciones, eso me motiva como profesional, intereses de otros clubes. Eso me pasó siempre, es algo normal, no influye para nada. Vuelvo a repetir, lo he dicho 10 veces, siempre la prioridad la tendrá el club donde estoy, hasta el último día", comentó.

Finalmente, también tocó la confusa situación que provocó que cinco jugadores del plantel no pudieran viajar a Iquique con el equipo.

"Fue un error...no lo puedo explicar yo, lo debe hacer el coordinador o la agencia de viajes. En ningún momento hubo intención de dejar afuera a ningún jugador, por eso los llevamos a todos el aeropuerto, pensamos que todos iban a viajar. Queremos que estén todos mañana, ojalá puedan llegar, estar con el grupo. Esperemos que se solucione eso y no vuelva a pasar", sentenció.

La final de la Copa Chile está programada para este miércoles a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.