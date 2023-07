Quinteros: Vidal siempre tendrá las puertas abiertas si soy el entrenador de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló sobre su intención de permanecer en el club desde el próximo año y en esa línea apuntó a que el volante nacional Arturo Vidal tendrá las puertas abiertas para concretar un regreso al club.

"Arturo es un jugador del club, pertenece a Colo Colo. No tengo dudas que todos los ídolos y jugadores que pertenecen al club que han nacido acá tengan la posibilidad de volver, ojalá pueda volver en uno de sus mejores momentos, que venga a dar lo mejor", declaró en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Si soy el entrenador, siempre tendrá las puertas abiertas y si no, no tengo duda que también, no creo que haya un entrenador que no quiera tener a Arturo Vidal. Ojalá que si vuelve sea pensando en ese proyecto de ser ambicioso y aportar lo mejor para que Colo Colo pueda en copas internacionales mostrar mejores cosas de lo que ha mostrado estos últimos años, todos estamos con ese proyecto", explicó.

Quinteros estimó que "estoy contento y feliz en el club, es un equipo grandísimo que exige todo el tiempo lo mejor. Estamos en deuda con nosotros, con la gente también, sobre todo en torneos internacionales, pero últimamente hay muy pocos equipos en los últimos años que hayan pasado fases de Copa Libertadores, que hayan llegado lejos, eso tiene que ver con un proyecto más ambicioso de poder escalar y llegar más lejos en copas internacionales".

"Me encantaría como profesional y entrenador tener un equipo que sea capaz de pasar dos o tres fases de copa, pero es una deuda nuestra y que tenemos todos en el club, los directores también, porque sienten que se podría haber hecho algo mejor", declaró.

En relación a la victoria 2-1 sobre América Mineiro por Copa Sudamericana, el adiestrador reconoció que "estamos un poco angustiados, no tuvimos la fortuna. El rival consiguió el gol en una pelota parada sin mucho peligro. Con 2-0 uno se siente un poco más seguro, con un gol de diferencia en Brasil siempre es complicado, pero creo que hemos mejorado en algunas situaciones".

"Estamos un poco angustiados porque ese gol de descuento te deja un poco menos de posibilidades de revancha", estimó.

En lo que se refiere al estado actual del plantel, destacó que Carlos Palacios y Leonardo Gil están recuperando su nivel, aunque advirtió que "con -Pablo- Solari, -Juan Martín- Lucero y -Gabriel- Costa se fueron 46 goles por temporada y es difícil reemplazar todos esos goles, los que llegaron les está costando un poco, el cambio de país, de entrenador... nos costó el primer semestre".

También destacó a Damián Pizarro, sobre quien dijo que tiene un futuro enorme.