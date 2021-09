Quinteros y el Superclásico ante la U: "Será muy difícil y debemos jugar bien"

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, valoró el triunfo por 2-0 ante Everton en el Estadio Monumental y palpitó el Superclásico ante Universidad de Chile, a jugarse el domingo 26 de septiembre en Rancagua.

Quinteros dijo en conferencia de prensa en el Monumental que "es un partido especial y valorado por la gente, pero nosotros los entrenadores tenemos que estar ajenos a eso y pensar en el análisis. Anímicamente sabemos que es importante. Será muy difícil y debemos jugar bien".

Además, el ex Universidad Católica habló de la escapada del "Cacique" en la cima de la tabla de posiciones: "Tener una diferencia de cinco puntos no te asegura nada, pero es algo que quizás no muchos esperaban. En poco tiempo poder estar en la cima con ventaja es muy motivador".

"Estamos muy entusiasmados e ilusionados. En poco tiempo, y con muchos cambios, estamos en la punta del Campeonato y con ventaja. Es motivador y te ilusiona mucho", siguió en la misma línea.

De todas formas no quiso candidatear a su elenco al título: "Lo dije más de una vez: yo creo que en los últimos partidos del Campeonato se verá a los equipos que pueden pelear el título. No está nada dicho y hay equipos que plantean situaciones complicadas".

Finalmente, valoró las más de 9.000 personas que llegaron al Monumental y se fueron enfervorizadas por el triunfo: "Estamos muy contentos con el público y es muy motivador jugar con la gente; te apoyan, te alientan y moviliza mucho a los jugadores".

El duelo ante los "azules" será el domingo subsiguiente a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Estadio El Teniente.