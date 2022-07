Quinteros y el Superclásico: Vamos a entrar con todo para ganar y superar al rival jugando bien

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, habló ante los medios en la previa del Superclásico y manifestó no sentirse presionado, remarcando que entiende que es un compromiso especial, pero es un duelo de tres puntos y el objetivo es ganar para superar al rival "jugando bien".

"No siento presión, siento motivación, ganas de entrar a la cancha y dirigir este partido. Lamentablemente va a haber poca gente, sería lindo jugar estos clásicos con todo el público. Estamos motivados todos, tengo que transmitir esto a los jugadores. Desde el arengazo de hoy y el haber entrenado bien esta semana, estamos bien preparados para enfrentar este partido y jugar bien", explicó Quinteros.

"Entiendo que para toda la gente, nuestros hinchas, es algo especial (...), pero como profesional, es un partido que vale tres puntos, vamos a entrar con todo, para ganarlo y superar al rival jugando bien", agregó.

Respecto al rival, el estratego de los albos señaló que tienen jugadores hábiles y peligrosos, "pero lo más importante para nosotros es nuestro equipo y plasmar la idea de juego de la mejor manera".

Y en esa línea, subrayó que "no somos de la idea de cambiar el sistema de juego dependiendo del rival; tenemos que hacer prevalecer nuestro idea y juego. Lo que si hacemos es cambiar características en algunas posiciones".

"El arengazo fue maravilloso"

Quinteros también habló sobre el arengazo en el Monumental, una experiencia que no había tenido desde que llegó como técnico a Colo Colo.

"Me sorprendió de una forma maravillosa, no lo había vivido. No tuvimos el tiempo para organizar una parte del entrenamiento, no sabía cómo iba a ser todo. Fue muy motivador. Esto que hace la gente te compromete mucho más. Los jugadores aún más, entrenan al cien por cien. Esto que hizo la gente hoy fue maravilloso, me motivó mucho más", aseguró.

Finalmente, respecto al equipo que formará en el Fiscal de Talca el domingo, indicó que tiene hasta el domingo para decidir el equipo titular.

"No doy el equipo porque no lo tengo completamente decidido. Hasta el día del partido tengo la posibilidad de mirar, seguir analizando, ver los entrenamientos, y ahí decido con qué jugador entro", aseveró.

El Superclásico se disputará el domingo a las 13:30 horas (17:30 GMT) en el Fiscal de Talca