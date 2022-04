Representante de Gabriel Suazo: Su deseo es salir a jugar a Europa y ha habido conversaciones

Alan Silberman, el representante del capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, reconoció que se está trabajando en una eventual partida del jugador tras la Copa Libertadores y señaló que éste tiene la idea de llegar al fútbol europeo.

"Efectivamente, se está viendo el tema, el deseo de Gabriel es salir a jugar ojalá a Europa y han habido algunas conversaciones. Nada concreto, porque para mí eso es cuando se firme; mientras no se firme un contrato, son todas conversaciones", explicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Con Colo Colo se está viendo la posibilidad de renovar un contrato con ciertas características que faciliten una posible salida al exterior de Gabriel. Viendo el mercado mundial del fútbol, cada día salen más jóvenes los jugadores, Gabriel tiene 24 años y es una edad tope para salir a un fútbol más competitivo", argumentó.

Luego, evitó dar un plazo, considerando que "uno no es el que piensa, sino que son los clubes, es muy difícil para uno fijarse hitos, fechas, etapas, porque no depende de uno, depende que haya clubes interesados, que colo Colo acepte las condiciones y sea atractivo desde todo punto de vista para Gabriel".

"Nuestra competencia en estos momentos no tiene jugadores como para apuntar muy alto en cuanto a clubes, sí en cuanto a competencias, pero en clubes más modestos que los que uno soñara o se ilusionaría con lograr, los clubes que se me han acercado no son del nivel de Real Madrid, ni de Bayern Munich, son clubes de medianía de tabla", completó.