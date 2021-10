Ricardo Ramos, descubridor de Jordhy Thompson: Hizo cinco goles en cinco minutos

Ricardo Ramos es paramédico de las divisiones inferiores de Colo Colo, aunque su nombre hoy resuena puesto que es el descubridor del joven Jordhy Thompson, quien ha deslumbrado en sus cortas apariciones con el primer equipo.

"La cosa es la siguiente: yo lo vi jugar, como he visto a cientos de niños, y me asombró. Vi a Arturo Vidal, Matías Fernández, Manuel Neira cuando eran chicos, pero el Jordhy me fascinó", contó Ramos en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Recuerdo que andábamos con la sub 17 de Héctor Tapia en Antofagasta. El viernes habíamos jugado en Calama y el sábado llegamos a Antofagasta. Estábamos en el hotel y apareció una delegación de la escuela de fútbol que entrena frente al mar. Y Tapia les dice que los irá a ver", añadió.

"Tito me dice 'Conejito, acompáñame, para no ir solo'. Llegamos y los niños se acercaron a Tapia para sacarse fotos y yo quede solo viendo el partido. Me senté y jugaban unos niños de camiseta verde contra los de Colo Colo. Y empiezo a mirar y aparece Messi ¡paf, paf! ¡Hizo cinco goles en cinco minutos!", narró para luego contar el final de la historia.

"Me metí y hablé con el profesor de la escuela. Le dije ese niñito es para el Colo. Sí, el caballero que está enfrente es su papá. Eran niños que venían de un programa social de la municipalidad", contó.

"Ahí hablé con Héctor Tapia, y él juntó a los profes de la escuela de fútbol y pidió que lo incorporarán, les dijo que lo iban a mandar a buscar para que viajara a Santiago, porque era muy chico, tenía ocho años. Lo mandaban a buscar en avión, viajaba para allá y para acá, lo traían para los partidos importantes. Después, siendo más grande se instaló en la Casa Alba", completó.