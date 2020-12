Rodrigo Meléndez: Me duele lo que están pasando Cobreloa en la B y Colo Colo

El ex volante nacional Rodrigo "Kalule" Meléndez aseguró que le duele el momento por el que atraviesan Colo Colo, en zona descenso, y Cobreloa, lejos de la lucha por el ascenso en la Primera B.

"Siempre he dicho que me siento hincha de Cobreloa, aunque hayan sacado mi rostro del lienzo de la barra cuando me fui a jugar a Colo Colo. Obviamente siento cariño por todos los clubes donde jugué y me duele lo que están pasando Cobreloa en la B y Colo Colo", apuntó el hoy entrenador a Las Últimas Noticias.

En esa línea, el ex jugador de Quilmes de Argentina, apúntó: "Espero que los dos equipos salgan adelante. Son dos grandes del fútbol chileno y no pueden estar mal. Eso afecta a todos".

Consultado sobre si en estos equipos hoy hace falta un jugador de las características que él tenía cuando era mediocampista central. "Los tiempos cambian, ya no hay volante mañosos como era yo, hoy todos son buenos para la pelota", expresó.

Aún así, Meléndez aseguró que "hay muchos buenos (volantes)" en el fútbol chileno: "(Sebastián) Méndez, (Ignacio) Saavedra, (Camilo) Moya, (Agustín) Farías aparte de (Claudio) Baeza y (Esteban) Pavez, que ya están afuera. Ninguno se parece a mí, pero son buenos volantes".