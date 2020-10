Rodrigo Meléndez y riesgo de Colo Colo de descender: Ojalá que no, pero todo puede pasar

El otrora mediocampista de Colo Colo y ex seleccionado chileno Rodrigo Meléndez analizó el momento que vive el cuadro popular y aseguró que como están dadas las cosas, el descenso del equipo es una situación latente.

"Es que todo puede pasar. Ojalá que no. Vuelvo a decir que soy muy respetuoso de las instituciones que me dieron la posibilidad de trabajar y Colo Colo fue una de ellas", dijo Meléndez en diálogo con La Tercera.

"Estuve al principio de la era con don Hugo Tocalli en una situación bien compleja, ahí, peleando un poco la parte baja de la tabla, peligrando un poco con el tema del descenso. Recuerdo que en las últimas siete fechas del torneo regular logramos ganar, lo que nos permitió meternos octavos a los play-offs. A consecuencia de eso, agarramos fuerza y terminamos siendo campeones en ese torneo, que le ganamos a Católica. Pero todas las posibilidades son reales. Está el temor de uno mismo cuando estuvo ahí, en la misma situación, de que está dando vueltas esa sombra. Es difícil estar en esos momentos", añadió el hoy técnico de Deportes Colina, en la Segunda Profesional.

"Lo importante es sobrellevarlo de la mejor manera como club, como institución, como equipo, de manera unida y poder salir adelante. Eso es lo que no siempre quiere para ellos, porque soy un agradecido de Colo Colo siempre. Espero que le vaya bien", expresó.

Explicó que "Colo Colo es una presión día a día, semana a semana, por la caja de resonancia que tiene. Es lo que he dicho siempre. No puedo opinar ni dar algún consejo de la situación que está viviendo ahora, porque no me corresponde y no sé si pasa o no pasa algo en la interna. En la etapa nuestra era todo futbolístico, porque no lográbamos encontrar la idea, no nos encontrábamos en la cancha y eso nos llevaba a empatar, a perder y a cargar con esa mochila de estar abajo en la tabla de posiciones, que no es fácil".

"La manera en la que lo pudimos sacar adelante fue comprometiéndonos, todos unidos, manteniendo muy cerrada la situación que estábamos viviendo y en conjunto logramos revertirla. Teníamos grandes jugadores, un equipazo, un camarín muy avezado pero no lográbamos, muchas veces, darles vuelta a los partidos y terminábamos no obteniendo buenos resultados y eso, poco a poco, nos fue metiendo en el fondo de la tabla", añadió.

"Por suerte, logramos reaccionar a tiempo y después, gracias a Dios, terminamos siendo campeones. Hay que tener esa capacidad de resiliencia ante este tipo de situaciones para poder salir adelante", remató.