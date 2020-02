Rodrigo Ureña: Tuve la opción de ir a Colo Colo antes de llegar a América de Cali

El volante nacional Rodrigo Ureña contó que estuvo cerca de llegar a Colo Colo antes de decidir emigrar a América de Cali, club al que llegó para ser campeón y para intentar ser observado por la selección chilena.

"Me gustaría, obviamente, estar en un club grande en Chile. Tuve la opción de ir a Colo Colo antes de llegar a América de Cali, pero cuando llegó esta oferta decidí tomarla, porque es un grande de Sudamérica. Pero me gustaría en algún momento volver a Chile", dijo el mediocampista al sitio Mundo Cracks.



Ante la oportunidad que tuvo en el Cacique contó que "ellos se comunicaron con la gente de Cobresal varias veces, hablaron con el técnico y mi representante. No sé porque no se concretó, pero yo sabía la posibilidad de ir a América y la esperé hasta el final".

"Mi decisión de salir del país a un equipo tan grande como América de Cali, fue porque viene de ser campeón en Colombia, tiene una gran plantilla y porque también me seducía jugar Copa Libertadores, que es algo bastante bueno", agregó.

Sobre la confrontación que tendrá con Universidad Católica en el torneo continental, Ureña consideró que "es uno de los más complicados de la Copa. Si bien todos los equipos tienen buenas armas y planteles, creo que este grupo se va a definir por pequeñas diferencias. Solo espero que América pase a segunda fase de la Copa, que es lo importante y nuestro objetivo principal".

Ante el sueño de jugar en la Roja, reconoció que "para eso tengo que trabajar. Siempre he tenido el sueño de estar en la selección, pero tiene grandes jugadores y yo espero hacerlo lo mejor posible en Colombia y poder resaltar. Si Dios quiere que llegue algún llamado, lo recibiré con los brazos abiertos y con la mayor humildad posible".