Valdivia y relación con Mario Salas: Jugamos por Colo Colo independiente del entrenador que esté

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia habló en profundidad acerca de las especulaciones con respecto a una supuesta mala relación de los futbolistas más experimentados con el entrenador Mario Salas y afirmó que existe un trato profesional con el DT en base al cual todos juegan en pro del equipo.

"Se especula mucho sobre la relación de los grandes con Mario Salas. Jaime Valdés estuvo lesionado, volvió y lo han visto cómo ha jugado. Si tuviera mala onda con Salas no entra y juega así... Paredes igual y lo mismo yo, no se trata de una rivalidad de los más grandes con Mario Salas. Acá se trata solo de una institución, que es Colo Colo", declaró.

"Empezaron las especulaciones porque estábamos sentados en la despedida de Orión, pero él es un amigo. Acá jugamos por Colo Colo, nos debemos a Colo Colo independiente del entrenador que esté. Lucas Barrios se fue y dijo que algunos entrenaban y otros no, pero no dio nombres", continuó.

"Acá vamos a dar la vida y nos vamos a matar por Colo Colo y por el entrenador que esté, porque acá cada uno se valoriza. Si ando bien, me valorizo, mi compañero igual, el entrenador también y si no, mala suerte, vendrá otro y hará sus cambios", siguió Valdivia.

"¿Cuál es la mala relación, si jugamos todos los fines de semana? Yo me quiero recuperar para jugar... cuando no hay resultados uno dice que hay mala relación, y cuando hay buenos resultados dicen que es buena", argumentó.

"Salas tiene una idea clara de cómo se trabaja, es consciente de qué es lo que quiere y lo ha dicho, entonces repito, no soy el indicado para evaluarlo, porque soy un funcionario del club, pero sí puedo decir que Mario es un entrenador que tiene una idea clara y un objetivo claro, esperemos que sus ideas, principios y objetivos a fin de año puedan ser los nuestros, que son ser campeones", puntualizó.

"Ustedes tienen muchas hipótesis", dijo a los periodistas, "y generan muchas dudas. Se hablaba que nosotros ibamos a tener pocas opciones de jugar porque Mario apuesta por la juventud y los mismos que nos daban por muertos, están diciendo que la juventud no funciona".

"No es que no funcione y que los de más edad no servimos, en la Copa América el mejor jugador fue Dani Alves y es mayor que yo; por eso, hay que tener más consideración y un poco más de respeto", concluyó.