Valladares: Consideramos insuficientes los ofrecimientos de América por Solari

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, entregó detalles sobre la determinación del directorio de declarar intransferible al argentino Pablo Solari mientras Colo Colo dispute la Copa Libertadores y explicó que las ofertas que llegaron desde América de México fueron insuficientes.

"Se han recibido algunas ofertas por parte del Club América y junto a los directores determinanos declarar intransferible al jugador Pablo Solari mientras Colo Colo esté jugando la Copa Libertadores. Vamos a seguir recibiendo ofrecimientos, pero decidimos apostar a consolidar el proyecto deportivo para afrontar la Libertadores de la mejor manera posible", dijo Valladares en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Determinamos que para dar una tranquilidad, una señal importante, era importante al menos tratar de partir con lo mejor que tengamos nuestra participación en la Copa Libertadores. En ese sentido, en la mesa se ha dialogado de la mejor manera", indicó

"Obviamente que lo económico tiene un lugar importante, pero igualmente consideramos insuficientes los ofrecimientos que llegaron de América y decidimos poner el proyecto deportivo por delante", insistió.

"Estamos convencidos que en lo que Colo Colo haga de ahora en adelante, no solo van a valorizar a Pablo, sino que a todos sus compañeros", argumentó.

"Hemos conformado el mejor plantel posible, hemos hecho el mayor esfuerzo económico y de gestión que hemos podido, así que por ahora el plantel está conformado, al pasar el tiempo pueden existir otras ofertas, y si hay ofrecimientos por algún jugador del plantel, la gerencia deportiva tendrá que analizar si tenemos que reemplazar a futuro", siguió el dirigente colocolino.

Sobre Iván Morales

Igualmente se refirió al tema de Iván Morales, por quien no existen ofrecimientos formales: "Se hace un trabajo para que pudiera estar en mejor forma en lo físico, así como Iván también es parte de la pretemporada, hay otros jugadores con distintas cargas de trabajo".

"No hemos tenido un ofrecimiento formal por él, lo mismo que hemos manifestado con anterioridad, y obviamente si llegan propuestas que sean intersantes para jugador y club vamos a estar llanos a analizarlas, pero por el momento no hemos recibido ningún ofrecimiento formal", completó, añadiendo que en la lucha por el puesto de centrodelantero "no hemos percibido ninguna molestia".

Colo Colo enfrenta esta noche a Boca Juniors desde las 21:00 horas.