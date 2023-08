Wiemberg y el Superclásico: Saldremos a buscar el partido, como debe hacerlo un equipo grande

El lateral de Colo Colo Erick Wiemberg palpitó el Superclásico del fin de semana contra Universidad de Chile, asegurando que buscarán ser protagonistas en este compromiso y ganarlo, por supuesto.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM: "Estamos motivados preparando el partido del fin de semana... Se ve en los resultados que no han andado muy bien (la U), pero los clásicos son distintos, así que debemos tener el resguardo pertinente y nosotros enfocarnos en nuestro juego".

Además, adelantó que van a salir a protagonizar el compromiso con una propuesta de ataque: "Sí, como lo hemos hecho siempre y como debe hacerlo un equipo grande como es Colo Colo".

En cuanto a lo personal, el exUnión La Calera señaló: "Me siento muy bien, con los partidos me he ido sintiendo mejor y espero que de aquí hacia arriba... Me tocó jugar la primera vez acá en el Monumental y, obviamente, tampoco me quiero perder este partido".

El duelo se jugará el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Santa Laura.