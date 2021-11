Zavala y supuesto interés de Colo Colo: Voy a esperar que termine el torneo y decidiré mi futuro

El volante de Deportes Melipilla Cristian Zavala evitó referirse a un posible interés de Colo Colo y aseguró que está concentrado en mantener la categoría con su equipo, objetivo que va bien encaminado luego de cuatro victorias seguidas.

En diálogo con TNT Sports, Zavala expresó que "le dije a mi representante que no me dijera de ninguna oferta para no desviarme del foco. Esperaré hasta que termine el Campeonato y decidiré mi futuro".

En el mismo espacio, su compañero Gonzalo Sosa, goleador del torneo con 21 tantos, señaló que "uno trabaja para llegar a un equipo grande, sería una linda oportunidad y me siento preparado de hacerlo bien. Lo que venga solo Dios lo sabe".

Ambos coincidieron, además, en que el primer objetivo es "mantener a Melipilla en Primera División, esperamos conseguir pronto eso y de ahí fijarnos otros objetivos (Copa Sudamericana)".

Melipilla tiene 35 puntos, está a tres de la Sudamericana y cuatro por encima de la promoción, zona en la que está enredada Universidad de Chile con 34 unidades.