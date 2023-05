Jugadores defendieron a sus familiares de ataques de barristas rivales en la Conference

Serios incidentes se produjeron tras la clasificación de West Ham a la final de la Conference League en Países Bajos, ya que barristas del elenco local AZ Alkmaar invadieron tribunas de hinchas rivales para agredir y generar desmanes.

Una de las gradas a las que ingresaron estaba compuesta por familiares de los jugadores forasteros, por lo que estos últimos fueron en defensa de los suyos y terminaron intercambiando golpes con los "ultras".

West Ham fans defending the stairs as hordes of black hooded AZ Alkmar fans tried to get into the family section... 🇳🇱👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R8BlFEHXOS