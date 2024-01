Futbolista iraquí fue expulsado por simular que comía pasto en una celebración

Un hecho muy curioso se produjo este lunes en la Copa Asiática, ya que el futbolista iraquí Aymen Hussein vio la tarjeta roja por simular que comía pasto en la celebración de un gol suyo.

El jugador anotó en lios 76' el 2-1 de su escuadra contra Jordania y realizó el festejo, que le valió la segunda amarilla ante su incredulidad, lo que provocó que le pidiera explicaciones al árbitro, quien se mantuvo firme en su decisión.

Para peor para su país, los jordanos dieron vuelta el compromiso en los descuentos, aprovechando el hombre de más que tenían, por lo que avanzaron a cuartos de final del certamen, ronda en lo que enfrentarán a Tayikistán.

Revisa el hecho:

Why this red card! Can anyone understand the reason? Aymen Hussein 🟥pic.twitter.com/mhyF929E0c