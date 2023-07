Carlos Palacios pidió el VAR para Copa Chile: Ayudaría mucho

El futbolista de Colo Colo Carlos Palacios pidió que en la Copa Chile se implemente el VAR luego de la polémica goleada 6-1 que abrochó el "Cacique" ante Unión La Calera, en que aportó un "hat-trick".

Para el exUnión Española, la herramienta tecnológica ayudaría mucho en el campeonato, más allá del autogol no cobrado que perjudicó a Unión La Calera en los primeros instantes del pleito.

"Creo que también ayudaría mucho, no solo por ese gol que no se cobró, hay varias circunstancias de los juegos en que puede ayudar mucho. Ese día fue una jugada muy rápida, no dio para ver que la pelota había entrado, pero creo que debería haber para que ayude en muchas situaciones", enfatizó.

De todas maneras, según Palacios, esa victoria "nos da un envión anímico importante para todo lo que viene, un partido súper importante para nosotros que queremos ganar, jugar bien. Después del gran partido que hicimos nos vamos sintiendo mejor y con más confianza para lo que viene".

El buen momento que vive en el club le hace ilusionarse con seguir en Macul, por lo que sostuvo que "vine en préstamo por un año, siempre fue mi sueño jugar acá, me quedaría feliz, feliz de estar acá, siempre estuve dispuesto a venir, me gustaría quedarme".

"Me puso contento, durante mucho tiempo venía buscando un partido así o que el equipo se sintiera bien. Hicimos un gran partido, todas las oportunidades las pudimos concretar, eso ayudó a que el equipo tuviera más confianza", completó Palacios.