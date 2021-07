Colo Colo inicia la defensa del título en Copa Chile ante Deportes La Serena

Este jueves, a las 15:30 horas, Colo Colo visitará en el "Estadio La Portada" a Deportes La Serena en el inicio de su lucha para defender la corona en la Copa Chile.

El cuadro albo, último campeón del torneo, ingresó directamente a los octavos de final del torneo y su primer rival será el conjunto "papayero" que viene de eliminar a Deportes Colina.

De cara al encuentro, el técnico Gustavo Quinteros valoró que se utilicen jugadores sub-21 en el torneo. "Me parece bien que los jóvenes tengan la posibilidad de jugar, sí hay que tener cuidado de no apurar a jugadores que no están preparados", indicó.

Colo Colo saltará a la cancha con: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo; Bryan Soto, César Fuentes, Leonardo Gil, Iván Morales y Pablo Solari.

La Serena, en tanto, tendrá la baja de Humberto Suazo, pero contará con Matías Fernández, jugador que enfrentará una vez más a su ex club.

El técnico Miguel Ponce, que no confirmó formación, aseguró que "vamos a ir a enfrentar a Colo Colo con lo mejor, hemos logrado recuperar jugadores, tenemos que tener las precauciones necesarias para cuidarlos, como es el caso de Leandro Díaz, Enzo Ferrario, Vicente Durán, que aparecen como opciones. Tenemos que conformar un equipo con un poco más de peso por como viene el rival".

Eduardo Gamboa será el encargado de impartir justicia en La Portada, en un compromiso que podrás seguir desde nuestro Marcador Virtual y en la Señal 2 de Al Aire Libre en Cooperativa.