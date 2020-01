Colo Colo presentará un reclamo ante la ANFP para habilitar a César Fuentes en Copa Chile

Marcelo Espina anunció que quieren que el ex volante "cruzado" juegue ante U. Católica.

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, anunció que presentarán un reclamo ante la ANFP para que el volante César Fuentes, ex Universidad Católica, pueda actuar en el partido de semifinales de Copa Chile del sábado ante los "cruzados".

Para Espina, la modificación de uno de los artículos del torneo que permitió a los clubes alinear a los refuerzos que no hayan jugado en los equipos que siguen en competencia es injusta porque no podrán usar a una de sus incorporaciones más importantes.

"Es un tema delicado. Vamos a enviar una carta a la ANFP para mostrar que estamos en desacuerdo con la decisión, porque sobre situaciones parecidas, como la liguilla de ascenso, donde se han modificado las bases y futbolistas que participaron en otros clubes pueden participar", dijo el dirigente del "Cacique".

Colo Colo enviará una carta de queja a la Anfp para habilitar a César Fuentes en la semifinal de Copa Chile ante la UC cuenta Marcelo Espina

"En este caso, solo se hace la salvedad que un futbolista, porque es César Fuentes el único que no puede jugar, no lo puede hacer en la semifinal e hipotética final de Copa Chile por praticipar en la Copa por otro equipo", continuó.

"No entendemos la razón por la cual en un torneo se modifica base y en otro torneo no se modifica base", advirtió el ex volante, agregando que "sabemos que la Copa Chile es un torneo organizado por la Federación".

"En su momento, cuando Santiago Morning hizo una queja producto de una mala inscripción de un futbolista de Palestino, fue la ANFP la que dio la respuesta y no la Federación", recordó.

"Estamos haciendo la queja porque creemos que todos los futbolistas deben estar habilitados o en el peor de los casos ningún futbolista puede jugar, eso nos perjudicaría porque Miguel Pinto y Brayan Véjar no podrían jugar, pero las cosas deben ser parejas para todos y no de esta manera", concluyó.