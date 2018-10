Frank Kudelka: Hemos tenido un año muy disparejo y esto hubiera sido un aliciente para los hinchas

Luego de la eliminación en semifinales de Copa Chile a manos de Palestino este sábado, el técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, lamentó la derrota señalando que avanzar a la final del torneo y pelear el título hubiera sido un estímulo para el irregular año que han tenido los azules.

"Asumimos con mucha tristeza la derrota, hemos tenido un año muy disparejo, de muchos vaivenes y esto hubiera sido un aliciente para los hinchas y no se lo pudimos dar. Más allá de ganar o perder no deja de ser un espectáculo y en los hinchas siempre hay un grado de expectación muy alto, pero nosotros no estuvimos a la altura hoy", apuntó el DT argentino.

Respecto al desarrollo del partido ante los "árabes", Kudelka señaló que: "Antes del gol de ellos de córner el equipo estaba bien, mejor que el rival, teníamos posesión del balón y ocasiones de gol. Realmente hoy hasta el gol fuimos un equipo que podíamos ganar esta fase".

Ahora la U deberá preparar su encuentro como local ante Everton, el cual cerrará la vigésimo sexta fecha del Campeonato Nacional.