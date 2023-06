Ignacio González: Claudio Bravo me felicitó por el triunfo ante la U en Copa Chile

El arquero de O'Higgins Ignacio González contó detalles de su encuentro con el golero de Real Betis y bicampeón de América, Claudio Bravo, de quien es amigo hace algunos años.

"Cuando se fue a España (2006) yo estaba alternando en el primer equipo de Colo Colo. No alcanzamosa coincidir mucho ahí, pero después me lo topé un par de veces en Juan Pinto Durán y siempre seguimos en contacto", señaló el jugador del equipo rancagüino en conversación con LUN.

El formado en el "Cacique" contó que el exFC Barcelona "vio el partido del miércoles pasado cuando le ganamos al a U en penales por la Copa Chile y me escribió".

"Me felicitó por el momento deportivo que estoy viviendo y me dijo que mantenga la ambición, pero cuando nos juntamos no solo hablamos de eso, sino que de la vida y otros intereses que tenemos los dos, como el fanatismo por los autos clásicos", detalló al matutino.

González, que intercambió camiseta con Bravo entregándole justamente la del partido con los azules, donde fue figura al atajar el penal decisivo, afirmó que el jugador del cuadro verdiblanco "está en la élite mundial y pienso que puede seguir jugando hasta cuando él quiera".