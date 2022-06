Las llaves de octavos de final de la Copa Chile

Ya hay 15 de los 16 clasificados a octavos de final de la Copa Chile, por lo que gran cantidad de las llaves están confirmadas para esta etapa del torneo, esperando solo por la definición del Universidad de Chile-General Velásquez (2-1 en la ida), a jugarse este lunes.

Cuatro equipos son del Campeonato Ascenso y todos van por la misma zona del cuadro, por lo que está confirmado que llegará uno de ellos a semifinales.

Revisa las llaves de octavos del torneo:

- Colo Colo vs. Ñublense.

- Coquimbo Unido vs. Huachipato

- Cobreloa vs. Santiago Morning

- Universidad de Concepción vs. Magallanes

- Unión Española vs. O'Higgins

- Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido

- Audax Italiano vs. Universidad Católica

- Cobresal vs. General Velásquez/Universidad de Chile