Los resultados de los partidos de ida en octavos de final de la Copa Chile

Sigue los resultados de los partidos de ida en octavos de final de Copa Chile junto a AlAireLibre.cl.

Miércoles 30 de junio

- Palestino 2-0 Deportes Concepción, a las Entretiempo. Estadio Muncipal de La Cisterna.

1-0: 32'; Bruno Barticciotto (PAL), 2-0: 42'; Luis Jiménez (PAL)

- Rangers vs. Coquimbo, a las 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

- Everton vs. Universidad Católica, a las 20:30 horas. Estadio Sausalito. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Jueves 1 de julio

- Deportes Temuco vs Huachipato, a las 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

- La Serena vs Colo Colo, a las 15:30 horas. Estadio La Portada.

- Ñublense vs O'Higgins, a las 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

- Universidad de Chile vs Fernández Vial, a las 20:00 horas. Estadio El Teniente.