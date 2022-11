Miguel Pinto: No la hemos pasado bien y llegar a una final era demasiado importante

El arquero de Unión Española Miguel Pinto habló tras ser figura este miércoles en la victoria por 1-0 ante Universidad de Chile que le significó a los "hispanos" clasificar a la final de la Copa Chile, un bálsamo para el equipo que no lo ha pasado bien durante el segundo semestre.

Así lo señaló el experimentado arquero a TNT Sports tras el encuentro. "No la hemos pasado bien en esta segunda parte de la temporada y llegar a una final para nosotros era demasiado importante. El trabajo de todos, tanto de los que jugamos como de los que estaban afuera, hay algunos que no están por lesiones graves, hoy le tocó salir a Octavio (Rivero)... Nosotros queremos hacerlos parte como equipo y unidad, también a la gente a la que no le hemos dado tantas alegrías", indicó.

Respecto a los cánticos e insultos que ha recibido de hinchas azules duranta la serie, Pinto expresó que "fue un partido súper especial. Le tengo mucho cariño a Universidad de Chile, tengo muchos amigos ahí. No hay para nada rencor, tenemos que incentivar el respeto para que no pase lo que ocurrió al principio del partido".

"Si respondemos nosotros los jugadores, a veces generamos más (problemas). Hay que volver a respetarse entre todos para que el fútbol chileno siga creciendo. Era un partido especial, esperado, uno trabaja para responder y ahora queda esperar esta anhelada final para Unión Española", complementó.

Ante la posibilidad del retiro, el arquero de 39 años señaló que "yo nunca me he puesto en la cabeza otra cosa que seguir trabajando y jugando. Me preparo física y mentalmente y la verdad es que lo disfruto mucho, jugar en un estadio con mucha gente es maravilloso"

Finalmente, contó que "mi hija me pidió llegar a la final para entrar a la cancha y levantar la Copa. Hay mucha gente atrás y a veces los logros individuales tapan todo lo que hay detrás de un jugador o un equipo. Esto es trabajo de todos".