Quinteros lamentó que el clásico con la UC se juegue sin público:

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, consideró "triste" que el próximo clásico contra Universidad Católica se dispute sin público en el Estadio Santa Laura, un recinto que se usa para "muchos partidos".

"Contra Católica es un partido duro, difícil, ellos tienen buenos jugadores y a veces una derrota pone en alerta a cada jugador para el siguiente compromiso y por ahí se hace más difícil para los rivales, a lo mejor Católica quedó un poco más lejos en el campeonato y puede apostar todo a la Copa Chile, entonces pueden ser partidos duros", dijo al analizar a su próximo rival.

"Lo único triste para mí y el fútbol nacional es que se juega sin público, es algo de lo que tenemos que tomar conciencia, el fútbol de esta manera no va a ser mejor", siguió.

"Tampoco al jugar muchos partidos en la misma cancha se permite que el fútbol pueda ser un poco mejor. Son cosas que uno pide y trata de transmitir para que todos podamos disfrutar mejores partidos, en estos clásicos debería estar todo lleno de gente en un estadio lo mejor posible, que no tenga tantos partidos seguidos, pero hoy estamos así, hay que competir, tratar de jugar bien y ganar", apuntó.

Agregó Quinteros ue "es un partido difícil, complicado, tienen jugadores que te pueden resolver el partido en cualquier jugada. No están en su mejor momento de acuerdo a los últimos resultados, pero siempre van a ser un equipo peligroso, tenemos que jugar a nuestro máximo nivel para ganar al menos la primera parte de la eliminatoria que son dos partidos. Va a ser complicado, difícil, duro, y el que esté más atento a los detalles seguramente podrá sacar ventaja".

Otras frases de Quinteros

La definición del campeonato: "Falta un montón de puntos y no creo que todos los equipos puedan sacar todos los puntos, hay muchos partidos difíciles. Seguro habrá pérdidas de puntos, hay que tratar de volver a buscar la alternativa de seguir dependiendo de nosotros, hay que ganar los próximos partidos y esperar que el rival que está arriba pierda puntos. Creo que se va a definir en los dos o tres últimos partidos, ahí se va a ver con claridad lo que va a suceder en el torneo nacional".

Los recesos del torneo: "En el caso nuestro, que este fin de semana tenemos que jugar Copa Chile, y se sigue jugando, hay equipos a los que a lo mejor, para mejorar, recuperar jugadores y corregir cosas les viene bien. Están las Clasificatorias, que se paran los torneos, los Panamericanos también, este fin de semana se para por la Copa Chile, nosotros no porque estamos en competencia, pero se para, a algunos les vendrá bien y para otros no... para los que vienen con el plantel al cien por cien, jugando bien y con continuidad y sacando buenos resultados a lo mejor no les conviene parar, pero a otros equipos que tienen que mejorar, trabajar y corregir, por ahí les viene bien".

El parte médico: "Falcón entrenó normal hoy, Opazo también, Alan Saldivia también, así que estamos contentos porque tenemos o vamos a tener a la mayoría de los jugadores a disposición. Pablo Parra tiene una lesión mscular, Daniel Gutiérrez se recuperó, estamos bien esperando este partido, recuperando a los jugadores".