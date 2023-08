U. de Concepción se quedó con la Zona Sur de la Copa Chile pese a su caída contra Temuco

La Zona Sur de la Copa Chile 2023 consagró a Universidad de Concepción como su flamante ganador, con un global de 4-2, a pesar de la derrota en casa por 1-2 contra Deportes Temuco en la final de vuelta.

El primer tiempo fue de control y tranquilidad para el "Campanil", que jugó mayormente en campo rival y administró el 3-0 obtenido en el juego de ida. Más allá de algunas llegadas combinaciones locales y un par de intentos de profundizar por parte del "Indio Pije", las emociones se reservaron para después del descanso.

Luis Acevedo marcó un cambio notable en el ataque araucano con su ingreso desde la banca. El uruguayo se matriculó con un doblete (55' 73') e hizo estragos con sus desmarques para marcar pases al espacio.

Lamentablemente para su equipo, los goles no bastaron, ya que la defensa de la UdeC respondió, aunque los nervios aumentaron mucho en los últimos minutos, con grandes oportunidades albiverdes.

En medio de ambos goles de Acevedo estuvo el descuento "estudiantil", obra de Ignacio Ibáñez con golpe de cabeza a los 59', acción que lo obligó a salir con problemas físicos.

El encuentro no estuvo libre de polémicas. Temuco reclamó dos penales evidenciados en las repeticiones televisivas, pero el juez Nicolás Gamboa no los observó y tampoco pudo revisar las jugadas ya que no se implementó el VAR en las etapas zonales de la Copa.

De esta manera, Universidad de Concepción se adjudicó los primeros pasajes a las semifinales nacionales del certamen, que serán a ida y vuelta con llaves a determinar una vez que acaben todas las finales regionales.