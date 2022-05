Always Ready denunció que Boca Juniors dio regalos a árbitros en la Libertadores

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, denunció que Boca Juniors dio regalos al cuerpo arbitral que dirigió el partido de Copa Libertadores este miércoles, que terminó con triunfo para los argentinos con gol de penal de Eduardo Salvio (37').

"Boca ganó bien, hizo un gran partido. Lastimosamente no pudimos demostrar nuestro fútbol y nos vamos apenados por ello. Pero ha molestado y lo hacemos público, una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros", declaró Costa, según consignó el medio trasandino Olé.

"Obivamente, se desconoce qué tenía el interior de las bolsas con el escudo de Boca Juniors", agregó el directivo.

"Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio? Bueno, eso es lo que molesta en Always Ready", argumentó Costa.

En un video divulgado en redes sociales, se ve como la policía incautó estos presentes en el camarín del árbitro peruano Kevin Ortega y sus asistentes.

Finalmente, Costa expresó sus dudas respecto al desempeño del árbitro Kevin Ortega, ya que cuestionó el penal que cobró a favor del xeneize.

"Si Conmebol no sanciona al árbitro estaría siendo cómplice. No soy quien para decir su hubo soborno o no...lo que sí puedo decirle es que se está haciendo un peritaje de parte de las autoridades pertinentes y ellos son los que van a determinar qué pasó", indicó el timonel de Always Ready, aunque aclaró que no reclamará por los puntos.

"No soy partidario de reclamar los puntos por vías legales, lo único que quiero es que no se vuelva a repetir esto", sentenció.

Always Ready denuncia que los árbitros del partido contra Boca a la cabeza del peruano Kevin Ortega recibieron regalos del equipo argentino antes del partido. pic.twitter.com/12t8CQqYjm — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) May 5, 2022

En lo deportivo, con el resultado, Boca Juniors dejó el último lugar del Grupo # y escaló al segundo lugar con seis puntos, escoltando a Corinthians, líder con 7 y rival de la próxima fecha.

Always Ready, en tanto, quedó último con solo cuatro positivos; y tercero está Deportivo Cali, club dirigido por Rafael Dudamel.