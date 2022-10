Arturo Vidal y la final de la Libertadores: Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica

El volante chileno Arturo Vidal será uno de los protagonistas este sábado de la final que jugarán Flamengo y Atlético Paranaense en Guayaquil por el título de la Copa Libertadores 2022. El experimentado jugador nacional palpitó el encuentro y se entusiasma con lavantar al copa.

"Es una final, algo que todos queremos en Flamengo. Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica, así que tenemos mucha ilusión. Será muy difícil, sabemos como juegan ellos y trataremos de prepararnos de la mejor manera", dijo al sitio oficial de la Copa Libertadores.

"Desde que estaba en Leverkusen en 2008 comencé a conocer Flamengo con Renato Augusto, que me empezó a contar cómo se vivía el fútbol. De ahí tuve el sueño, cada vez que me topaba con alguien de Brasil, me decían que era de otro mundo. Y ahora que estoy, veo que es así. Se puede disfrutar, vivir, pero se vive de triunfos aquí y el club los necesita", agregó.

De cara a esta nueva final internacional, Vidal recordó el título que perdió con Juventus en 2015 en la Liga de Campeones. "En Europa tuve muchas opciones de ganar la Champions, pero no se me dio. Estuve en los mejores equipos del mundo y siempre pasaba algo. Cuando vine a Flamengo, mi objetivo era ganar la Libertadores. Estar en uno de los mejores equipos de América me ayuda mucho a acercarme al objetivo".

Consultado por la acogida que tuvo de los hinchas de Flamengo, apuntó: "Tengo mucha relación, la gente me sigue mucho y le encanta mi forma de ser. Así soy, me crie así y es parecido a lo que es Flamengo, con gente de esfuerzo, que va al estadio de corazón, disfruta los triunfos y sufre las derrotas. Somos parecidos".

"No he tenido mucho tiempo de conocer mucho, porque jugamos cada tres días, ha sido difícil. Pero disfruto porque estoy jugando, entrenando con mis compañeros y viendo la alegría de la gente con el equipo, que eso es lo más importante", cerró.