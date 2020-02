Carrasco y Caputto fueron blanco de los dardos de los hinchas de la U tras eliminación en la Copa

Universidad de Chile perdió por 2-0 en su visita a Internacional de Porto Alegre y se despidió de la Copa Libertadores de América en segunda fase. Los hinchas azules responsabilizaron de la caída, principalmente, al defensor Diego Carrasco y al técnico Hernán Caputto.

#CooperativaTeSuma @patomunoz caputto optó x ser muy conservador. Creo que quiere evitar un papelón. Un 1 a 0 en contra, no es papelón. No está jugando el juego la U. Pero puede k le resulte. A nosotros no nos gusta así, preferimos perder pero jugar, no especular