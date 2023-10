Colo Colo tropezó con Corinthians en su estreno por la Copa Libertadores Femenina

Este viernes Colo Colo tuvo su debut en la Copa Libertadores Femenina, donde lamentó una derrota de 1-0 ante Corinthians en el marco del Grupo C.

La escuadra "cacique" no se guardó ante las brasileñas y jugó de igual a igual. Muestra de aquello fue un remate al poste de Javiera Grez en la primera etapa, al minuto 23.

El juego fue altamente disputado, con acercamientos peligrosos por el lado nacional y un gran inicio del "timao", que logró imponerse en la posesión de balón para armar jugadas.

Ryan Torrero destacó con una gran intervención en el amanecer del partido, pero cometió una falta penal que selló el destino de las acciones. Una salida terminó en infracción sobre Gabi Portilho y Millene Fernandes cambió el servicio por gol (74').

⚽️🇧🇷 Toda a tranquilidade de Millene! Veja o gol do @SCCPFutFeminino, com câmeras exclusivas! As Brabas iniciaram a CONMEBOL #LibertadoresFEM com vitória! #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/geAAlWW7jB