Edinson Cavani se perfila como titular en su debut con Boca ante Nacional en la Libertadores

El uruguayo Edinson Cavani se prepara para el debut en Boca Juniors y la prensa argentina aseguró que su titularidad es "casi una certeza" para el choque ante Nacional en la Copa Libertadores.

De acuerdo a Olé, el técnico Jorge Almirón aún no ha definido su oncena para recibir a los uruguayos en La Bombonera, pero la única duda resuelta es la presencia de Cavani como delantero titular.

El uruguayo, además, a la espera de su debut, ha expresado su felicidad por el cariño recibido en Argentina y valoró la positiva adaptación en sus primeros días con el club.

"La adaptación de los primeros días, con la familia, la búsqueda de casa, tal vez sea lo que más cuesta. Como verán, estoy tratando de ponerme a tiro con los compañeros y esta al cien por ciento para cuando me toque", declaró en entrevista con el Canal de Boca.

Finalmente, indicó que "hablamos con Almirón y me ha demostrado su apoyo, igual que todo el mundo. No tengo palabras para describir la cercanía que me demuestran. Todos los cambios son difíciles y se agradece el cariño de todos".

El duelo entre Boca y Nacional está programado para el miércoles a las 20:00 horas (00:00 GMT) y el ganador avanzará a cuartos de final en la Libertadores.