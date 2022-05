Histórico de Alianza Lima se enojó: Los de la "U" no deben hablar de la Libertadores

Waldir Sáenz, histórico ex jugador de Alianza Lima, envió un potente mensaje a los hinchas de Universitario, en la previa del duelo ante Colo Colo por la Copa Libertadores, debido a las burlas recibidas por sus 10 años sin ganar en el torneo.

"La gente de la "U" no está para hablar de la Copa Libertadores porque se quedan ahí no más. No en la puerta, sino en la esquina. Después, lo otro es porque Alianza le ganó 4-1 en el Monumental cuando ellos pensaban que iban a hacer una fiesta. Entonces, para mí, las opiniones de ellos las escucho, pero no las comparto", dijo en Willax Deportes y recogió Líbero.

Alianza lleva 26 partidos sin sumar de a tres puntos en un compromiso de Libertadores.