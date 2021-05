La Copa Libertadores cierra su fase de grupos esta semana con la sexta fecha, jornada en la que tanto Universidad Católica como Unión La Calera tendrán que jugarse todas las cartas para cumplir sus respectivos objetivos.

Revisa la programación de la sexta fecha de Copa Libertadores junto a AlAireLibre.cl:

COPA LIBERTADORES - SEXTA FECHA

Martes 25 de mayo

Independiente Santa Fe (COL) vs. Junior (COL). Grupo D. 18:15 horas.

River Plate (ARG) vs. Fluminense (BRA). Grupo D. 18:15 horas.

Atlético Mineiro (BRA) vs. La Guaira (VEN). Grupo H. 20:30 horas.

Cerro Porteño (PAR) vs. América de Cali (COL). Grupo H. 20:30 horas.

Racing Club (ARG) vs. Rentistas (URU). Grupo E. 20:30 horas.

Sao Paulo (BRA) vs. Sporting Cristal (PER). Grupo E. 20:30 horas.

Miércoles 26 de mayo

Internacional de Porto Alegre (BRA) vs. Always Ready (BOL). Grupo B. 18:00 horas.

Olimpia (PAR) vs. Deportivo Táchira (VEN). Grupo B. 18:00 horas.

Barcelona (ECU) vs. Santos (BRA). Grupo C. 20:00 horas.

Boca Juniors (ARG) vs. The Strongest (BOL). Grupo C. 20:00 horas.

Nacional (URU) vs. Argentinos Juniors (ARG). Grupo F. 22:00 horas.

Universidad Católica (CHI) vs. Atlético Nacional (COL). Grupo F. 22:00 horas.

Jueves 27 de mayo

Defensa y Justicia (ARG) vs. Independiente del Valle (ECU). Grupo A. 18:00 horas.

Palmeiras (BRA) vs. Universitario (PER). Grupo A. 18:00 horas.

Flamengo (BRA) vs. Vélez (ARG). Grupo G. 20:00 horas.

Liga de Quito (ECU) vs. Unión La Calera (CHI). Grupo G. 20:00 horas.