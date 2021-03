La programación de los duelos de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

Esta semana arranca la participación chilena en la Copa Libertadores de América con la ida de la segunda fase del torneo continental. Unión Española y Universidad de Chile jugarán martes y miércoles, respectivamente.

Revisa acá la programación:

Martes 9 de marzo

Santos (Brasil) vs. Deportivo Lara (Venezuela), 19:15 horas.

Montevideo Wanderers (Uruguay) vs. Bolívar (Bolivia), 19: 15 horas.

Unión Española (Chile) vs. Independiente del Valle (Ecuador), 21:30 horas.

Miércoles 10 de marzo

Universidad Católica (Ecuador) vs. Libertad (Paraguay), 19:15 horas.

Caracas (Venezuela) vs. Junior (Colombia), 21:30 horas.

Universidad de Chile (Chile) vs. San Lorenzo (Argentina), 21:30 horas.

Jueves 11 de marzo

Guaraní (Paraguay) vs. Atlético Nacional (Colombia), 21:30 horas.