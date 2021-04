Los datos en la previa de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2021

Este martes se inicia la fase grupal de la Copa Libertadores 2021 y en DataFactory elaboraron un completo informe previo de cada uno de los partidos que darán vida a la primera semana del certamen más importante de Sudamérica.

Revisa acá los datos

Táchira (VEN) vs. Olimpia (PAR) | Grupo B

Se enfrentaron en la fase de grupos en la edición 2016: Táchira se quedó con el único cruce en Venezuela: 2-1 (Yuber Mosquera y Edgar Pérez Greco; José Núñez). Olimpia es el único equipo paraguayo en alzar la Copa Libertadores de América (1979, 1990 y 2002). En tanto, la mejor participación del conjunto venezolano fue la instancia de cuartos de final alcanzados en 2004.

Always Ready (BOL) vs. Inter (BRA) | Grupo B

Always Ready volverá a disputar el certamen continental tras su única experiencia en 1968 en donde jugó contra Universitario, Sporting Cristal y Jorge Wilstermann en la fase de grupos. El Millonario se clasificó como campeón de la División Profesional de Bolivia 2020. Inter, que llega como el actual subcampeón del Brasileirao, conquistó la gloria en 2006 y 2010.

Santos (BRA) vs. Barcelona (ECU) | Grupo C

Se midieron en las ediciones 2004 (Grupo 7) y 2017 (Cuartos de final). Santos FC, finalista en la última edición ante Palmeiras, fue ganador de la Copa en las ediciones de 1962, 1963 y 2011. Marinho (Santos) fue elegido el Mejor Jugador de la Libertadores 2020. Barcelona SC, último campeón de la Serie A de Ecuador 2020, cuenta con los subcampeonatos obtenidos en 1990 y 1998.

Argentinos (ARG) vs. Nacional (URU) | Grupo F

No se sacaron diferencias en 4 duelos en el historial (2 victorias por lado). Se vieron las caras en la Supercopa de 1990 y en la Copa Libertadores de 2011. Argentinos disputará por cuarta vez la Copa la cual supo conquistar en su debut en 1985. Nacional, líder en participaciones (48), levantó el trofeo en 1971, 1980 y 1988. El Bolso es el combinado que más veces clasificó a los Octavos de final (23).

Sporting Cristal (PER) vs. Sao Paulo (BRA) | Grupo E

Fueron rivales en los Cuartos de final de la Copa Conmebol de 1994. Sporting llega como el campeón de la Liga 1 de Perú 2020. Los peruanos totalizan 36 participaciones en la Libertadores y un subcampeonato en 1997. Por su parte, Sao Paulo ganó la Copa en las ediciones de 1992, 1993 y 2005, y además fue subcampeón en 1974, 1994 y 2006.

Vélez (ARG) vs. Flamengo (BRA) | Grupo G

Registran 8 cruces en el historial con un saldo de 2 victorias de Vélez, 5 de Flamengo y 1 empate (ninguno en Copa Libertadores). Se vieron las caras en la Supercopa (1995 y 1997) y en la Mercosur (1998 y 2000). Vélez, campeón con Carlos Bianchi en 1994, no participa del certamen continental desde el 2014. Flamengo, último ganador del Brasileirao, fue campeón en 1981 y 2019.

The Strongest (BOL) vs. Boca (ARG) | Grupo C

Boca, 6 veces campeón (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) y más veces finalista (11) de la Libertadores, debutará ante The Strongest. Se enfrentaron 4 veces en la historia del torneo continental: fase de grupos de 1965 y 1982. The Strongest, actual subcampeón de la División Profesional de Bolivia, es el segundo club boliviano con más participaciones en la Copa (26).

La Guaira (VEN) vs. Atlético Mineiro (BRA) | Grupo H

La Guaira, ganador de la Primera División de Venezuela en 2020, sumará su segunda experiencia en la Libertadores (disputó las Fases 1 y 2 en 2019). Atlético, campeón de la Libertadores con Ronaldinho como su máxima figura en 2013, obtuvo el 100 por cientode los puntos ante rivales venezolanos: superó a Mineros (6-0 y 0-4 en 1995) y Zamora FC (0-1 y 1-0 en 2014, y 3-2 y 1-2 en 2019).

Universitario (PER) vs. Palmeiras (BRA) | Grupo A

Palmeiras estrenará el título de campeón frente a Universitario de Lima. Jugaron 4 veces en la Libertadores: 1971 (Semifinales) y fase de grupos (1979). Universitario cuenta con 32 temporadas en la historia de la competencia y fue subcampeón en 1972. El Verdao, que también conquistó el trofeo en 1999 contra Deportivo Cali, fue el equipo que más puntos sumó en la última edición (32). Rony (Palmeiras) aportó 5 goles y brindó 9 asistencias en la Libertadores 2020.

Independiente del Valle (ECU) vs. Defensa (ARG)| Grupo A

Se verán las caras los últimos ganadores de la Sudamericana: Independiente en 2019 y Defensa y Justicia en 2020. Los Rayados del Valle lograron la clasificación luego de eliminar a Gremio en la Fase 3. Lorenzo Faravelli (IDV) fue uno de los goleadores de la fase Preliminar (4). Defensa, flamante ganador de la Recopa Sudamericana 2020, tendrá su segunda participación consecutiva en la Libertadores.

Rentistas (URU) vs. Racing (ARG) | Grupo E

Racing Club hará su presentación ante el debutante Rentistas de Uruguay. La Academia conquistó su único título de Copa Libertadores en 1967 de la mano de Juan José Pizutti. Rentistas, actuales subcampeones del fútbol uruguayo, tendrán su segunda experiencia internacional tras su participación en la Sudamericana 2014 cuando fueron rivales de Cerro Porteño.

U. La Calera (CHI) vs. Liga de Quito (ECU) | Grupo G

La Calera tendrá su debut absoluto en la Libertadores luego de alcanzar el histórico subcampeonato chileno bajo la dirección técnica del argentino Juan Pablo Vojvoda y tras dos 2 participaciones en las últimas Copa Sudamericana. Liga, ganador de la Libertadores con Edgardo Bauza en 2008, disputó 20 juegos internacionales ante rivales chilenos (6PG-4PE-10PP).

América (COL) vs. Cerro Porteño (PAR) | Grupo H

Fueron rivales de Libertadores en 1985 (fase de grupos) y 1998 (Octavos de final). América, campeón del torneo colombiano 2020, fue 4 veces Subcampeón de la Copa (1985, 1986, 1987 y 1996). Por su parte, Cerro fue semifinalista de 6 ediciones (1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011), registra 42 apariciones. Los Rojos no ganan un partido de local desde el 2005 (4PE-3PP).

Fluminense (BRA) vs. River (ARG)| Grupo D

River Plate cuenta con 4 títulos (1986, 1996, 2015 y 2018) y es uno de los clubes que más veces superó la fase de grupos en el 1° lugar (17) junto a Peñarol. El Millonario estuvo presente en 5 de las últimas 6 semifinales (2015, 2017, 2018, 2019 y 2020). Fluminense tendrá su séptima experiencia en la Libertadores: fue subcampeón en 2008. Rafael Borré (River) anotó 4 goles en sus últimos 2 PJ de visitante.

Atlético Nacional (COL) vs. U. Católica (CHI) | Grupo F

Se vieron las caras en las ediciones de 1993 (Octavos de final) y 1995 (fase de grupos). Atlético, dos veces ganador de la @Libertadores (1989 y 2016), disputó la fase preliminar 2021 en donde logró el mayor porcentaje de efectividad de gol (20.5 por ciento). La UC, campeón de la Primera División de Chile 2020, acumula 28 participaciones en Libertadores y un subtítulo (1993).

Junior (COL) vs. Santa Fe (COL) | Grupo D

Tendrán el 3° enfrentamiento en el historial internacional. Fueron rivales en las Semifinales de la Sudamericana 2018 en donde el Tiburón se quedó con ambos cruces (0-2 y 1-0). Junior suma 17 participaciones en Copa Libertadores, mientras que Santa Fe registra 13 apariciones. Miguel Borja (Junior) encabezó la tabla global de disparos (16) en la Fase Preliminar 2021.