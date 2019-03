Luciano Aued tras la victoria de la UC: Parecía que se nos iba, por suerte estuvo el "Chapa"

El volante argentino Luciano Aued habló luego del agónico triunfo de Universidad Católica ante Rosario Central y confesó que por un momento pensó que "se les iba el partido" luego del empate y agradeció la insistencia que mostró su compañero José Pedro Fuenzalida.

"Hicimos un gran partido, sobre todo el primer tiempo, dominamos por donde queríamos. Pero parecía que se nos iba se nos iba, por suerte estuvo el "Chapa" (Fuenzalida) para pelear esa pelota, por eso celebré con él", puntualizó.

Aued, además comentó lo difícil que será este grupo por los grandes equipos que hay y afirmó que la clave de la clasificación es sacar la mayor cantidad de puntos posibles de local.

"Será difícil, Libertad es un gran equipo, lo demostró el martes (venció a Gremio por 1-0 de visita). Tenemos que hacernos fuertes de local, corregir los errores que conseguimos pero fuimos superiores", aseguró.

Finalmente, comentó que se sentía culpable por el empate del equipo argentino, por lo que anotar el penal era una obligación.

"Me sentía responsable por el empate, podría haber cortado al juagdor en la miatd de cancha. No queria fallar el penal, todos me decían que tenían confianza en mi, además queria hacer valer el esfuerzo de Fuenzalida", expresó.

El próximo partido por Copa Libertadores de los "cruzados" será ante Gremio el 4 de abril a las 19:00 horas en San Carlos de Apoquindo.